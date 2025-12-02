Премиерът Росен Желязков загатна в сряда част от мерките, които ще бъдат предложени в ревизирания Бюджет 2026, ако се стигне до старт на нова бюджетна процедура. След големия граждански протест в понеделник правителството капитулира, като обяви, че ще предложи на парламента оттегляне на приетите на първо четене закони за държавния бюджет, както и за бюджетите на здравната каса и на Държавното обществено осигуряване. Междувременно, финансовият министър Теменужка Петкова рестартира тристранния диалог между държавата, работодателите и синдикатите.

"Новата бюджетна процедура ще отнеме толкова време, колкото е необходимо. Ще бъдат разгледани всички постъпили предложения от социални партньори, партии и опозиция. Ще направим необходимото дебатът по отношение на бюджета да бъде консенсусен, да бъдат взети всички постъпили предложения, да се вземат предвид гласовете на работодателите и на синдикатите", каза Желязков. Той добави, че правителството ще направи всичко възможно до края на 2025 г. България да има закон за държавния бюджет за 2026 г.

Новите мерки

В ревизирания проект правителството ще преразгледа първоначалната идея за вдигане на пенсионните осигуровки с 2 процентни пункта през 2026 г., както и покачването на данък "дивидент" от 5% на 10%. Желязков не каза, че двете идеи ще отпаднат изцяло, но спомена, че на заседанието на тристранния съвет двата въпроса ще бъдат "илюстрирани с числа и данни".

За да се съкратят разходи обаче, ще се преразгледа и капиталовата програма, за която в първия вариант бяха заложени над 7 млрд. евро. Това ще стане в годината, в която трябва да приключи изпълнението на Плана за възстановяване и устойчивост. По думите на Желязков ще се "преразгледат" проекти в сферата на отбраната, регионалното развитие и транспорта. По принцип завишаването на капиталовите разходи се ползва и като буфер в бюджета, което значи, че в ревизирания си вариант финансовият план на държавата ще е и с по-малко резерви.

Кабинетът обаче не смята да пипа средствата за инвестиционната програма с общинските проекти, която вече набъбна на над 8 млрд. лв. Според Росен Желязков тези средства не трябва да се преразглеждат с оглед на справедливото развитие на регионите.

Правителството ще отговори на очакванията за премахване на автоматичния механизъм за нарастването на заплатите в публичния сектор. В момента подобен механизъм е въведен за определянето на минималната работна заплата (от която зависят някои социални плащания), а също и заплатите на учителите, университетските преподаватели, военните, полицаите и други служители в сектор "Сигурност".

Управляващите смятат да се откажат и от всички допълнителни промени, разбунили обществените настроения. Желязков конкретно посочи, че ще отпаднат текстовете за концесия на държавния тотализатор, за държавни гаранции от 2 млрд. евро за придобиването на "Лукойл". Между двете четения бяха внесени също текстове за покачване на концесионните такси за добив на полезни изкопаеми, като засега не е ясно дали и те ще отпаднат. Вероятно кабинетът ще се откаже и от задължителното въвеждане на одобрения от държавата софтуер за управление на приходите.

БСП: Социалните придобивки ще останат

Въпреки че премиерът обяви отпадане на автоматичните механизми за определяне на заплатите в публичната сфера, вицепремиерът и председател на БСП Атанас Зафиров обяви, че договорените социални придобивки ще се запазят.

Социалните придобивки, които договорихме, ще бъдат запазени и това беше категорично потвърдено както в разговора ми с министър-председателя, така и по време на заседанието на Съвета за съвместно управление", каза Зафиров, който в края на миналата седмица заплаши, че левицата може да преосмисли участието си във властта, ако отпаднат социалните придобивки от финансовия план за догодина.

"Нещо повече – новата процедура, която се отваря сега, дава допълнителен шанс

някои от мерките, които не успяхме да договорим в рамките на настоящия

бюджет, да бъдат включени в текущия процес", посочи Зафиров.

Желязков: Протестът не беше политически, а социален

"Аз съм протестирал през 1990 г., 1996 г., и подкрепям тези хора, които протестират за повече права и справедливост. Считам, че протестът има не толкова политическа, а повече социална, човешка страна за търсенето на повече диалог, повече толерантност, и повече хармония във взаимоотношенията в обществото", каза Росен Желязков.

Това е видим протест на младите хора, които търсят своето място в България, които ние сме длъжни да чуем, и трябва да направим необходимото да бъде осигурено със средствата, които има държавата, добави премиерът.

"На въпроса, който се поставя днес, и който е политическо искане за оставка и за вот на недоверие, позицията на правителството е, че следващите месеци са изключително важни за политическата ориентация на България. Приемането на еврото не е даденост, този сложна коалиция, която изградихме с партии, които са били опоненти, имаше за цел България да завърши своята пълноценна интеграция в ЕС. Еврото не е просто средство за икономиката ни, това е нашето завършване на този процес в тези трудни времена, в които различни сили се опитват да отклонят България от този предопределен още преди години избор", добави Желязков.

По думите му декември ще бъде най-трудният политически месец със социално напрежение. Снощните провокации нямаха нищо общо с протеста отпред. Провокаторите, които чупеха и рушаха, искаха да влязат в стълкновение с полицията, задачата им бе да се окървави протеста. Организаторите на протеста нямат нищо общо с тези провокатори, допълни премиерът.

Протестът вчера не беше партиен, независимо от това, че определени политически формации се опитват да го яхнат, добави той.

Българското правителство е готово да влезе в дебат по заявения вот на недоверие, но той ще бъде свързан както с повода за него - бюджетната процедура, но ще бъде и ценностен - накъде отива България след 2026 г. Заварихме България с дупка в бюджета от 18 млрд. лв., припомни Желязков.

"Ще се вслушаме в предложенията на бизнеса, така че българската икономика да работи спокойно догодина. Допуснахме тактическата грешка да не влезем в разговор със социалните партньори, и отчитаме тази грешка; както и че допуснахме спекулации по приходната и разходната част. Вярвам, че гласът на разума на онези, които споделят европейските ценности, които толкова трудно отстояваме, ще са наши партньори в този нелек път. Политическият разговор не спира дотук, но нека като общество да сме по-мъдри и да влезем в 2026 г. спокойно", призова премиерът.

В момента без бюджет няколко седмици преди влизането на България в еврозоната, нямаме право да абдикираме. Когато политическите задачи са изпълнени - като тази, нямаме право да се удавяме като власите, завърши премиерът.



Източник: Медиапул