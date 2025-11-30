Трима души бяха ранени при сблъсъци между гръцката полиция и фермери, блокирали национален път в знак на протест срещу намаляването на селскостопанските субсидии от ЕС.

Гръцките фермери са понесли големи загуби от епидемия по добитъка и разследване на ЕС за широко разпространени измами със субсидии, което е забавило ключови плащания.

Полицията използва сълзотворен газ, след като фермерите докараха стотици трактори, за да блокират националния път Атина-Солун близо до централния град Лариса, на 350 километра северозападно от Атина.

Фермерите успяха да затворят магистралата, а властите съобщиха, че са арестувани трима души.

„Ще останем тук, докато (правителството) не предложи решения“, заяви пред репортери местният синдикалист Костас Целас, цитиран от АФП.

Заместник-министърът на земеделието Христос Келас заяви пред държавната телевизия ERT, че фермерите са получили намалени субсидии от ЕС, тъй като разследването за корупция все още е в ход.

„На този етап те са получили със 100 милиона евро по-малко. След обжалване онези, които имат право на средства, ще ги получат“, добави той.





Земеделските производители обявиха, че ще засилят протестите си в следващите дни в много градове в страната.

Правителството настоява, че нито един законен земеделски производител няма да загуби пари след края на разследването.

Животновъдите изискват и компенсации за загубата на над 400 000 овце и кози в резултат на епидемия. Животните бяха умъртвени, за да се спре разпространението на болестта.

Властите се противопоставиха на призивите на фермерите да им бъде позволено да ваксинират стадата си, като твърдят, че няма доказателства, че мярката действително работи.

Прокурорите на ЕС разкриха скандала със субсидиите през май. Гръцките власти твърдят, че измамниците са подали фалшиви заявления за субсидии по Общата селскостопанска политика на стойност над 30 милиона евро.

Заподозрените са обвинени, че са подали заявления за земя, която не притежават, и са преувеличили броя на животните във фермите си.

Скандалът доведе до оставката на министър от консервативното правителство на премиера Кириакос Мицотакис.

Парламентът също разследва случая, за да определи дали някой от политиците носи наказателна отговорност.