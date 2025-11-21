План-сметката за следващата година е гласувана и приета от депутатите в Народното събрание. Така “за” Бюджет 2026 гласуваха 131 гласа, 87 „против“ и без въздържали се.

Същият вот имаше и след прегласуване.

Първият бюджет в евро получи подкрепата на ГЕРБ-СДС, "ДПС-Ново начало", "БСП-Обединена левица", "Има такъв народ" и четирима независими депутати. Против бяха от "Продължаваме промяната-Демократична България", "Възраждане", "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест".

"Величие" не участваха в гласуването.

Бяха направени две процедурни предложения - срокът между първо и второ четене да бъде намален на три дни или да бъде максималният. Прието бе срокът да е три дни.

По-рано през деня в рамките на пленарното заседание финансовият министър Теменужка Петкова представи основните параметри на план-сметката на държавата за следващата година.

МС предвижда растеж на икономиката от 2,7% и средногодишна инфлация от 3,5 на сто. Очаква се догодина БВП да достигне малко над 120 млрд. евро. В бюджета са заложени рекордни приходи и разходи от над 50 млрд. евро. Дефицитът ще бъде над 3 млрд.

Общият размер на държавния дълг се очаква да достигне над 37 млрд. евро, а новият дълг, който държавата може да поеме, е 10,5 млрд. евро.

Основните промени, заложени в бюджета, от които се очакват допълнителни приходи, са увеличението на данъка върху дивидентите, увеличението на част от хазартните такси и вдигането на осигурителните вноски с 2%.

Най-много пари се очаква да бъдат получени от увеличението на осигуровките – малко над 600 млн. евро. В бюджета е заложено увеличение на заплатите в бюджетния сектор от най-малко 5%.