Представители на "ДПС-Ново начало", водени от депутата Станислав Анастасов, надраскаха с графити фигурата "прасе-касичка", която тази сутрин от ПП поставиха пред сградата на НС като форма на протест срещу проектобюджета за следващата година и определена като арт-инсталация.

Видеото от акцията на "ДПС-Ново начало" беше публикувано във фейсбук групата ДПС - Ново начало.

На видеото се вижда още, как Анастасов пише с черен спрей, а друг активист на партията покрива с розов пеньоар с жартиери физиономията на розовото прасе:

Под видеото, публикувано бе написано:

Народният представител Станислав Анастасов и група младежи от ДПС допълниха “арт инсталацията”- прасе касичка, разположена на Ларгото, като със спрей изписаха надпис “Асена не е гей!”

"Ние сме артисти, допринасяме към арт инсталацията", заявява депутатът от ДПС-НН в отговор на въпрос защо е тази проява върху прасето. "Чувствам се като Ван Гог", заявява още Анастасов, след като е готов с "творбата си" върху касичката.





Прасето касичка на властта бе инсталирана сутринта на площад Независимост в София пред сградата на Народното събрание, когато се гласуваше на първо четене бюджета на ДОО и НЗОК. Огромното розово прасе е прочита на ПП за Бюджет 2026 година. Асен Василев заяви сутринта: Бюджетът е "една голяма касичка на властта, която всеки от нас ще напълни с по 600 лв. от неговите пари".