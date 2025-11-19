„Лукойл“ се надява, че особеният управител на нейните активи в България ще осигури нормалната им работа и доставките на горива за пазара в страната, предаде ТАСС, позовавайки се на изявление на компанията.

„Изразяваме надежда, че особеният управител ще действа в стриктно съответствие с приложимото законодателство с цел продължаване дейността на дружествата, ще гарантира нормалната им работа за снабдяване на българския пазар с горива, плащането на данъци и поддържането на високите стандарти на социалната политика към служителите на завода, установени и поддържани от „Лукойл“, се казва в съобщението.

Компанията също така отбелязва, че си запазва правото на съдебна защита на своите права и законни интереси в случай на тяхното нарушаване.

Припомняме, че на 14 ноември народните представители приеха закон, въвеждащ особен управител в завода „Лукойл-Нефтохим Бургас“, Лукойл-България и други организации от групата „Лукойл“ в страната. На 17 ноември 2025 г. всички правомощия на управителните органи на тези организации бяха прехвърлени на особения управител.