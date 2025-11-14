Правителството предложи настоящият ръководител на приходната агенция Румен Спецов за особен управител в "Лукойл Нефтохим". След заседанието на Съвета по сигурността свикано от премиера Росен Желязков беше потвърдено, че страната ни очаква в най-скоро време решение от Съединените щати за дерогация, което да позволи на рафинерията ще продължи да работи.

Министъра на икономиката Петър Дилов аргументира предложението, за което съгласие са дали и коалиционните партньори, именно Румен Спецов да е особеният управител на рафинерията "Лукойл" в България и останалите му дъщерни дружества. Той се ползва и с доверието на международните партньори, обясни Дилов:

"Г-н Спецов управлява най-важната агенция в България - приходната (НАП). Управлява я при много различни правителства и винаги е демонстрирал професионализъм, политическа безпристрастност и мениджърски умения. Той е неутрален спрямо местни и международни участници в конкурентния бизнес с нефт и нефтени продукти. Притежава експертиза по отношение на същите от дългогодишната му контролна и надзорна дейност. За нас също така беше изключително важно, че той се ползва с доверието на нашите международни партньори".

Очаква се още в понеделник Спецов да бъде вписан в търговския регистър като особен управител и да поеме функциите си.

Енергийният министър Жечо Станко поясни, че партньорите от САЩ и Великобритания са пределно ясни с поставените изисквания към България, за да бъде даден еднократния генерален лиценз, с който рафинерията да продължи да работи:

"Да не се допускат разплащания от българските дружества, свързани с "Лукойл", към майките компании, чиито средства да достигнат до руска територия. Така че съвсем спокойно, на територията на страната обектите, свързани с Лукойл", да могат да продължат своята работа. Това се четирите дружества, които са дъщерни дружества на санкционираната майка компания "Лукойл", посочи той.

До момента държавата е предприела всички действия, които гарантират сигурността на доставките на суровини за горива у нас.

Министъра на правосъдието Георги Георгиев каза, по повод интервюто на руския посланик Митрофанова от тези дни, че са предприети и действия от държавата, за да се предотвратят провокации.

"Нека да сме наясно - без значение кой колко е доволен или недоволен от това, че българската държава назначава управител, защото към момента това е стъпката, която предприемаме, никой няма право да извършва престъпления - без значение дали е собственик на капитала, негов роднина, заинтересовано лице, или наето от него лице".

Правосъдният министър също така съобщи, че от вчера има и нов допълнителен риск.

"Получено е предупреждение за спиране на плащания от няколко български банки, не от 21 ноември, а от по-рано - в рамите на идната седмица", съобщи Георгиев.

"От днес правителството има правото да действа. Всички действия са съгласувани с партньорите в управлението. Българската държава прилага немския модел. Амбицията ни е най-късно в понеделник търговският представител да бъде вписан в Търговския регистър", допълни министърът на правосъдието с оглед на обнародвания в Държавен вестник закон за особения управител на "Лукойл".

До избора на особен управител на рафинерията се стигна, след законови промени свързани с регулиране на икономическите дейности с нефт и продукти от нефтен произход, които днес бяха обнародвани в Държавен вестник.

Миналата седмица парламентът гласува измененията в едно заседание. Впоследствие президентът Румен Радев наложи вето, което вчера беше отхвърлено.