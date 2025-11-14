Американската мултинационална инвестиционна компания "Карлайл" проучва възможността да придобие чуждестранните активи на руския петролен гигант "Лукойл". Това предаде Ройтерс, като се позова на три свои източника.

"Карлайл" е на ранен етап от проучването на евентуалната покупка на активите. Първо компанията трябва да получи разрешение от американските власти.

Това е посочил единият от източниците, като не е изключил възможността "Карлайл" да се откаже от сделката.

Според друг източник от "Карлайл" вече се уведомили "Лукойл" за намеренията си.

По-рано Ройтерс, цитирана от БНР, съобщи, че "Лукойл" е поискала от финансовото министерство на Съединените щати отлагане на влизането в сила на наложените ѝ санкции заради руската война в Украйна. Набелязаната за това дата е след 8 дни - 21 ноември.

Според източници на Ройтерс посочените от "Лукойл" мотиви за искането са, че е необходимо повече време за изпълнение на вече поети ангажименти на компанията, както и за проучване на оферти за нейни активи извън Русия.