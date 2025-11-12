“Булгаргаз” изненадващо предлага по-ниска цена на природния газ за месец декември от тази за ноември - 65,24 лева (33,36 евро) за мегаватчас (MWh), без включени цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това е посочено в заявление на дружеството, подадено до Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР), която трябва да утвърди цената.

Регулаторът утвърди цена на природния газ за ноември в размер на 65,82 лв./MWh (33,65 евро) без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това означава, че “Булгаргаз” предлага цената за декември да бъде с 0,88 процента по-ниска. Цените на декемврийските фючърси на газа на хъба в Нидерландия се понижиха леко този месец до около 31 евро за мегаватчас.

От “Булгаргаз” отбелязват, че клиентите им значително са завишили първоначално подадените си заявки за декември приблизително с 266 хил. MWh. В резултат намалява влиянието на доставната цена на азерските количества върху крайната цена поради спад на дела им в общия ценови микс.