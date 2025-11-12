Мотивите на президента са ясни и категорични – защита на интересите на България, гарантиране на държавността срещу всякакъв опит за злоупотреби, възможност да върнем дискусията за бъдещето на рафинерията в Бургас където й е мястото – в Народното събрание. Да се чуят всички аргументи, включително и на експертите, и да се намери най-добрият вариант. Това заяви вицепрезидентът Илияна Йотова пред журналисти в Русе, помолена за коментар на ветото, което президентът Румен Радев наложи върху измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход.

Вицепрезидентът сравни приетите миналия петък поправки в закона с пиеса на Бекет – и по времетраене, и по абсурдност.

„Ние не сме срещу фигурата на особения търговски управител и през 2023 г., когато тя е въведена, президентът не е върнал закона. Искаме да се спазват законите на страната и Конституцията, а промените им противоречат – както по отношение на защита на частната собственост, така и по отношение на съдебния контрол по отношение на административните актове“, посочи Илияна Йотова.

Тя определи като смущаващ факта, че лидерите на мнозинството в Народното събрание говорят не за бъдещето на рафинерията, не за дерогация, за цените, които пълзят нагоре, или за хората, които работят в „Лукойл“. „Акцентът за тях е чий човек ще е особеният търговски управител и кой ще придобие рафинерията. Показателно е кое е най-важното за тях“, подчерта вицепрезидентът. По думите й има разнобой в мнозинството и за личността на особения търговски управител – едни твърдят, че вече е определен, други – че се обсъждат няколко имена.

Йотова заяви, че от много години липсва дискусия по мотивите, с които държавният глава връща закони за ново обсъждане в Народното събрание. „Те се отхвърлят само защото са на президента. Но ние сме в правото си да кажем на българските граждани каква е действителността и да защитим България“, отбеляза тя.