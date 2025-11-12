Президентът и управляващите влязоха в задочна схватка за "Лукойл". Енергийният министър най-сетне даде някакви обяснения около заплетената ситуация със санкциите и петролните запаси. И се появиха данни, че вече има избран експерт, спряган за "особен търговски управител" на бургаския нефтокомбинат. Спряга се името на енергетика Иво Петров.

Рано тази сутрин Румен Радев изрази съмнения за задкулисни маневри около бургаския "Нефтохим". Той посочи, че вече втора година съществува закон, по който може да се назначи особен търговски управител на бургаската рафинерия и намеква, че бавенето на такова назначение е предпоставка за злоупотреби и произвол.

По-късно в кулоарите на парламента му отговори Бойко Борисов. Той заяви, че Радев се е подразнил заради поверително писмо, което е получил. "Понеже там приветстват България като най-добра, най-бърза, най-правилно действаща в законодателството", каза Борисов и отказа да уточни от кого е писмото. "От чичо му е писмото", засмя се лидерът на ГЕРБ. После каза, че "Пеевски няма да вземе рафинерията".

Президентът Радев обяви за несъстоятелни оправданията на управляващите, че чакат обнародването на приетите от тях промени в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, за да защитят обществения интерес чрез назначаването на особен търговски управител. По закон президентът разполага с 15 дни да обмисля как да постъпи със закона. Те изтичат на 22 ноември, а на 21-и американските санкции влизат в сила.

Радев подчерта, че досега назначаването на този управител е трябвало да се случи - веднага след обявените санкции на 23 октомври, ако истинската цел е да не се допусне прекъсване в работата на рафинерията, криза с горивата и повишаване на цените.

"Имат пълно законово основание да го направят. Институтът на ОТУ е уреден с приет още през 2023 г. закон, в който са предвидени и редица гаранции срещу евентуални злоупотреби и произвол, приети и в други европейски държави със сходен казус с цел минимизиране на риска от бъдещи финансови искове към държавата", посочва президентът.

Според него през последните седмици упорито се насаждат страхове и усещане за спешност, покрай които се прокарва светкавично законови промени, отменящи съществуващите защитни мерки. "А дали това не е истинската цел на законовите промени и кой има интерес от това?", пита Радев.

В изявлението си президентът не съобщава кога ще подпише указа за приетите промени, свързани с функциите на особен търговски управител на рафинерията и другите обекти на „Лукойл“ в България.

За същото го обвини и Борисов, като каза, че не е работа на президента да дава съвети, а да каже ще наложи ли вето, или ще пусне закона.

"Мога да уверя Радев, че всяко наше действие се съгласува и с ЕК, и с OFAC, и с Министерството на енергетиката на САЩ. Така че единственото, което моля, е да се произнесе не в последния ден, а сега", посочи лидерът на ГЕРБ.

"Имаме запаси от бензин за 6 месеца, дизел за 4 месеца, керосин за 2 месеца. И ако не се пускат такива статуси от сутрин до вечер, всичко ще си мине най-спокойно. Пеевски няма да вземе тази рафинерия. Както и Кирил Петков, и Асен Василев няма да я вземат. Решенията ще се вземат геостратегически заедно с нашите евроатлантически партньори", каза Борисов.

Той уточни, че името на особения управител е съгласувано с партньорите, български гражданин е и ще бъде назначен веднага, след като Радев каже какво ще прави със закона.