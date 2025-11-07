Справили са се добре служителите на реда, гонили авариралия в Бургас каналджия. Трябва да се знае, че не може да се минава свободно българската граница и би трябвало да се съблюдават полицейските разпоредби. Това сподели вътрешният министър Даниел Митов.Опитите за прекосяване през българската граница са намалели с над 70% по отношение на 2024 година, сподели Митов и уточни, че границата с Турция е най-натоварената външна граница на Европейски Съюз.

Да поздравя всички сътрудници за отдадеността, за положителната работа, която правят, да са още по-близо до жителите и Бог да пази тях и фамилиите им. Празникът ни припомня, че българската полиция има много обичаи.

Оптимизации могат да се вършат. Приказките, ще имаме най-вече служители на реда на глава от популацията, се приказват от хора, които не знаят защо става въпрос. В Министерство на вътрешните работи са Националната и Гранична полиция, ГДБОП, жандармерията, пожарната, Миграция, Български документи за идентичност, сподели Митов. И уточни, че за последните 15 години съставът на Министерство на вътрешните работи е понижен, само че не й отговорностите на ведомството.

Подкрепям и се преценявам с импортирания бюджет и предлагането за повдигане на осигурителната вноска с 2%, сподели Митов, който е зам.-председател на ГЕРБ. Добави, че в границите на договарянията всичко може да се промени.