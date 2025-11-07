Бащата на трагично загиналата Сияна - Николай Попов, създава гражданско движение, като отрича то да прерасне в партия. Твърди, че членуващитге в него ще се обединяват около „доброто“.

"Гражданското движение, което ще създам е отворено за всякакви хора. Това няма да е партия. В него ще видите съмишленици с различна партийна ориентация, различна религия, различни интереси. Ще ни обединява едно много важно нещо - ДОБРОТО.

Само заедно може да направим така желаната промяна", написа на страницата си във фейсбук Николай Попов.

На 31 март автомобилът, в който пътувала 12‑годишната Сияна заедно със своя дядо, бе ударен челно от тежкотоварен камион на пътя между селата Телиш и Радомирци. Сияна загинала на място, а делото за смъртта й продължава. Напрежението около него излезе извън съдебната зала.