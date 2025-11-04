“Никой не го харесва с изключение на БСП, които просто се хвалят. Този бюджет няма никакви добри намерения и няма нищо смислено в него. Дори и най-обикновените хора разбират, че е съшит, никой не удовлетворява и никакви потребности не покрива".

Това каза пред БНР финансовият анализатор Светозар Гледачев по повод публикувания вчера проект за бюджет за 2026 година. Заложеният 3% дефицит е за сметка на предвидени високи приходи в бюджета, които не се знае дали ще бъдат събрани, коментира той:

“Можем да го направим и 1%, ако заложим, че икономиката ще расте с 20 или 30 милиарда евро повече, отколкото преди. Тоест това са книжни гимнастики, финансови”.

3-процентен дефицит “стои зле” до заложения 2.7% ръст на икономиката, коментира той в предаването “Преди всички” по “Хоризонт”.

“Този бюджет, както е заложен, с тези кредити, които се теглят, фактически връща страната от 2008-2007 година. Оттогава не сме имали такива лоши бюджети. Ако вървим така, пак ще стигнем и до Виденовата зима”.

"Залагат увеличение с 5% на данък “Дивидент” и смятат, че дивидент взимат богатите. Не само че не е така, ами е точно обратното. Дори и в този бюджет приходите от данък “Дивидент” са намалени от 89 милиона на 86. Дори те разбират, че приходите ще намалеят. Защо го правят тогава?".

Има поне 2 начина законно фирмите да избегнат данък “Дивидент”, коментира експертът. Според него: “никой не може да знае колко са реалистични приходите" в бюджета тъй като ръстът основно “трябва да дойде от акцизите и хазарта”. Гледачев нарече хазарта “видимата част на айсберга на политическата мафия в България”.

Важното е преди да бъде приет бюджетът да отпадне 2% за пенсионната вноска, защото "това е вредно за икономиката", коментира той.

“Миналата година се увеличиха заплатите в няколко сфери. Най-много се увеличиха на ДАТО - агенцията за прослушването, средно с 43% мисля. След това се увеличиха в ДАНС - с 41-42%. След това се увеличиха в МВР... Същите неща са заложени тук. Във всички бивши тоталитарни страни силовите структури са най-добре платени, а всичко друго е подценено", подчерта той.

“В съдебната система много малко хора разбраха, въпреки скандалите, че ВСС има 116 средни работни заплати, което е над 300 000 лв. заплата. Разберете, това е по-високо съпоставимо към средната работна заплата от Щатите!”

Вървим към румънски сценарии! Ще дойде време да увеличаваме (данъци - бел.ред.).

“Няма нищо дясно в този бюджет, ама нищо дясно! Вдигането на данъците не е дясна политика!”

Увеличаването на данъците стимулира сивия сектор, коментира той.

"Истината е, че цялата година се съдрахме да теглим дълг, за да се дават заплати. Това го няма никъде по света - не да се инвестира, не да се правят нови технологии, не да се създават работни места, а създаване на “чантаджии” и службарски истории", настоя Гледачев.

Експертът цитира и Айн Ранд:

“Наблюдавайте парите - това е бюджетът. Парите са барометър за достойнството на обществото. Когато видите, че покупко-продажбите се извършват не със съгласие, а по принуда; когато видите, че за да произвеждате ви е нужно разрешението на някой, който не произвежда нищо; когато видите, че парите се стичат при тези, които търгуват не със стоки, а с влияние; когато видите, че някои хора стават по-богати чрез подкупи и облагодетелстване, отколкото чрез работа и вашите закони не закрилят вас от тях, а закрилят тях от вас; когато видите, че корупцията се възнаграждава, а честността да се превръща в саможертва, тогава трябва да знаете, че вашето общество е обречено”.