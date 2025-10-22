Парламентарните групи на ГЕРБ-СДС и ДПС-НН са провели среща, водени от лидерите си Бойко Борисов и Делян Пеевски, на която са се разбрали, че заедно ще подкрепят правителството на Росен Желязков в пълния му 4-годишен мандат. За това съобщиха с кратки, идентични текстове двете политически сили във "Фейсбук", съобщава Сега.

Няма да се променя настоящата форма на подкрепа, при която ДПС-НН осигурява парламентарна поддръжка. Формацията на Делян Пеевски не желае министерски постове, нито да получи парламентарни комисии.

"Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата. Заявена бе и политическа отговорност за пълен мандат на управлението, при изпълнение на ангажиментите за евроатлантическата ориентация на България", обобщава се в съобщенията.

Не се съобщава нищо за мненията по въпроса на БСП-ОЛ и ИТН, които са настоящите партньори на ГЕРБ-СДС в управляващата коалиция. Нито се казва дали договорката е съгласувана с коалиционния съвет на управляващите, който вчера заседава, но само колкото да обяви, че обсъжда бюджета и може да въведе принципа на ротационно председателство на парламента.

С коментар за развоя на събитията излезе пред парламентарни журналисти герберският водач, който призна, че другите две партии в управлението - ИТН и БСП - не са били съгласни с идеята за преформатиране на кабинета. Борисов обясни, че няма как държавният бюджет да се приеме с гласовете на сто души и затова е поканил Пеевски и хората му и ги е попитал при какви условия това правителство може да съществува.