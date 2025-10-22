Народното събрание прие на първо четене внесения от Министерския съвет Закон за водоснабдяването и канализацията, който се въвежда т.нар. "такса водомер" и нов модел за ценообразуване.

Законът предвижда хората да плащат за вода дори да няма потребление в дома им. Идеята е цената на водата да бъде от два компонента - за достъп и на база потребление, като фиксираната цена за достъп да е разбита на три части - цена за доставка, за отвеждане и за пречистване. В момента цената на водата се определя единствено на база потребеното количество в кубически метри.

„За“ гласуваха 118 народни представители, „против“ – 74, а „въздържал се“ – шестима. Законопроектът подкрепиха от ГЕРБ-СДС, "ДПС – Ново начало", "БСП – Обединена левица", "Има такъв народ", един представител от "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и един нечленуващ в парламентарна група депутат.

Срещу законопроекта, в края на септември се обяви омбудсманът Велислава Делчева. “Категорично възразявам срещу въвеждането на отделни цени за достъп и за изразходвано количество на куб. метър за всяка от трите вида услуги за битовите потребители - доставяне на питейна вода, отвеждане на отпадъчни води и пречистване на отпадъчни води”, заяви тя.

В мотивите си тя посочва, че според новия закон хората, които са в райони с въведен воден режим ще трябва да плащат за достъп до ВиК услуги без за ползват непрекъснато вода, което не е справедливо.

Законопроектът създава единна уредба, регламентираща дейностите в отрасъл "Водоснабдяване и канализация" (ВиК), посочват вносителите от МС.

Изискванията са да се въведе отделяне на регулирането на ВиК услугите в самостоятелен субект; да се въведе нова структура на цените на ВиК услугите, базирана на гарантиране на минималните разходи за ползване на системите и услуги; да се регламентира ролята на „Български ВиК холдинг”; да се прецизират ролите и функциите на заинтересованите страни и да се създадат предпоставки за консолидация при стопанисването, експлоатация на ВиК системите и предоставянето на ВиК услугите.

Със законопроекта трябва да се уточнят механизмите за определяне на тарифите и да се гарантира разходоориентирано ценообразуване за ползването на системите и на услугите, като същевременно се гарантира и финансовата устойчивост на операторите, обясняват от Министерски съвет.

Законопроектът предвижда обединяването на обособените територии, а именно – те да съвпаднат с административните области, на принципа "една област, една асоциация по ВиК, един ВиК оператор".

Територията на страната се разделя на 28 обособени територии, които съвпадат с административните области съобразно административно-териториалното устройство на страната. За всяка от тези обособени територии управлението се осъществява от асоциация по ВиК, а осигуряването на дейностите и услугите е чрез възлагането им на ВиК оператор.

Депутатите удължиха срока за предложения между първо и второ четене на максималния – 28 дни, след което законопроектът ще бъде разгледан на второ четене.