"Хората са свикнали с това, че когато празниците се падат събота и неделя, първият работен ден е почивен”, заяви социалният министър Борислав Гуцанов по повод законопроекта на депутати от ПП-ДБ, който предвижда да отпаднат почивните понеделници в държавата. Гуцанов подчерта, че подкрепят сегашното положение с “почивния понеделник”.

“Много страни в Европа правят вече дори четиридневна работна седмица. Да не се правят на по-големи католици от папата“, каза социалният министър по повод предложението на ПП-ДБ.

Гуцанов подкрепя предложението на Министерския съвет заради приемането на еврото 31 декември и 2 януари 2026 г. да бъдат обявени за почивни дни. Заплащането ще е по закон – 75% увеличение върху заплатата, обясни министърът и подчерта, че ощетени няма да има.

“Около празниците така или иначе работните дни са малко по-съкратени, нека това да стане по този официален начин”, коментира Гуцанов.

Относно предложението за гъвкаво работно време за родителите на ученици до 12-годишна възраст през лятната ваканция, Гуцанов каза, че Министерството на труда и социалната политика подкрепя идеята. “От МТСП дадохме идея, която народните представители трябва да разгледат – да не е само за лятна ваканция, а въобще за училищните ваканции”, посочи Гуцанов. Министърът посочи, че знае, че подобна възможност ще бъде трудно приложима във всички сфери на работа.

По повод пенсионната система социалният министър каза, че не подкрепя повишаването на възрастта за пенсиониране и на пенсионните вноски.