Демо уроци по роботика за деца на възраст от 5 до 12 години ще се проведат в два поредни уикенда в Бургас. Това стана възможно след като школа "Търсачите" удвои ателиетата по роботика през новата учебна година и те вече ще се провеждат на две места – Международен младежки център Бургас в ж.к. "Меден рудник" и Регионална библиотека „Пейо Яворов“.

За да запознае децата със света на роботиката, школа "Търсачите" организира демо уроци, които ще се проведат по график за различни възрастови групи.

Дати за демо уроци в Бургас:

- 11 октомври и 18 октомври - Международен младежки център Бургас (ж.к. "Меден рудник");

- 11 октомври и 12 октомври - Регионална библиотека „Пейо Яворов“

Участието в демо уроците изисква предварителна регистрация, която родителите могат да направят на сайта на школа "Търсачите" на адрес: https://www.tarsachite.education

След демо уроците школа "Търсачите" ще отвори кандидатстване за стипендии за деца, които желаят да се включат в ателиетата по роботика.

Община Бургас е партньр на школа "Търсачите" и подкрепя усилията ѝ повече деца да навлязат в света на роботиката.