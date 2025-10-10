МВР и Агенция ,,Пътна инфраструктура" (АПИ) обявиха на специален брифинг нови мерки за движение по магистралите "Тракия" и "Хемус" на фона на масово недоволство на водачите от постоянни задръствания и проблеми около ремонтите. Отделно АПИ обяви на сайта си подробна схема за промени на организацията в участъците за ремонт за петък, събота и неделя.

От 14.00 ч. днес по автомагистрала „Тракия“ ще бъдат организирани две ленти в посока Пловдив за улеснение на трафика. Също така ще бъде ограничено движението на тежкотоварните автомобили от 15.00 до 20.00 ч. от София до пътен възел Оризово. ТИР-овете могат да ползват обходен маршрут от София към Карлово, по Подбалканския път. По магистрала „Хемус“ се предвижда да има две ленти в посока Варна от 16.00 ч., като автомобилите, които идват към София, ще минават по пътен възел Яна, Горни Богров и София. По магистралата ще има ремонтни дейности на територията на София, Пазарджик, Ямбол и Стара Загора.

"Пътуващите от София за Бургас, които искат да отидат до Стара Загора, ще трябва да се отбиват при пътен възел Чирпан, защото пътният възел на Стара Загора в момента, от посока Бургас, е затворен. Това е ограничението, което днес предвиждаме по натоварените участъци на магистралите", заяви Александър Пенков, началник на отдел в Ситуационния център на Пътната агенция, цитиран от БГНЕС.

Пенков посочи ограниченията, които се предвиждат тези дни, като коментира, че за неделя се предвижда да има две ленти в посока София по магистрала „Тракия“, като също ще бъде ограничено движението за тежкотоварните автомобили и отново ще могат да ползват обходен маршрут през Подбалканския път.

По магистрала „Хемус“ се предвижда да има две ленти в посока София, като пътуващите за Варна ще минават от София през Горни Богров и пътен възел Яна.

Гражданите да се движат в аварийните ленти, ако е указано със сигнализация, призова в същото време Мирослав Ценов, директор на дирекция "Ситуационен център и управление на трафика“ към Агенция ,,Пътна инфраструктура" (АПИ) пред журналисти. Той допълни, че това се налага при пускането на три ленти в посока Пловдив, когато трябва много бързо да се източи трафикът.

Камионите трябва да спазват най-дясната лента за движение, да не се бавят, призова Ценов. Забелязваме, че има водачи на моторни превозни средства (МПС), които са любопитни, наблюдават ремонтите и карат бавно в тези зони, каза Ценов. Вместо това, шофьорите трябва да се изтеглят възможно най-бързо.

Бяха предвидени определени часове, в които ще бъде затваряно движението, но колегите от ,,Пътна полиция“ няма да използват целия прозорец за затваряне, съобщи още Ценов. Понякога трафикът се налага да бъде затворен само за кратко време, докато се източат колоните, посочи Мирослав Ценов. Директорът на дирекция "Ситуационен център и управление на трафика“ към АПИ обясни, че при пускането на три ленти в посока Пловдив се наблюдава много бързо изтегляне на трафика. Методът на поетапно спиране на движението към София е дал най-добри резултати. Той добави, че се предвижда ремонт на един от обходните пътища по автомагистрала ,,Тракия".

Поради засиления трафик полицейски служители, съвместно със служители на "Националното тол управление", са ситуирани по натоварените участъци, за да наблюдават обстановката от място, каза Лъчезар Близнаков от „Пътна полиция”. Ако се наложи, ще се въведе промяна в тази организация на движение, с оглед ликвидиране на трупването на дълги колони от автомобили, информира той.

Близнаков призова гражданите стриктно да наблюдават пътната сигнализация. „Виждаме доста колебания у водачите, което показва, че те не са се запознали със сигнализацията. Тези знаци, забраната за движение в лентите за принудително спиране, не важи в тези участъци, така че водачите спокойно могат да се движат по нея, ако това е указано със сигнализация, а то е така във всички случаи. Много са служителите, които са ангажирани с регулиране на трафика и осигуряване на по-голяма проходимост на движението“, заяви още представителят на Пътна полиция.

Когато по автомагистрала „Хемус“ се установи голямо натоварване от едната посока, се формират две ленти за движение съответно към Варна или обратно, като по ненатоварената посока трафикът се пренасочва по обходен маршрут през Горни и Долни Богров, посочи Близнаков и след това добави: „Това е организацията, която е създадена там, и е доста ефективна. На автомагистрала „Тракия“ обходни маршрути липсват, поради което се налага и спиране на движението понякога".

Хората на Пътна полиция и АПИ обясниха, че наблюдават трафика на живо, като посочи, че в реално време се следят опашките от автомобили в двата края на участъка с ремонт. „Трафикът се наблюдава постоянно. Това е идеята на регулирането – да се облекчи и равномерно да се разпределят задръстванията от двете страни. Кога се прилага? Най-просто казано – когато от едната страна има 100 автомобила, а от другата страна има 2 автомобила. Нормално е тези 2 автомобила да изчакат, за да се изтеглят другите 80-90. Това е същността на регулирането и се прилага, когато се образуват колони над 5-6 км. Ако не се предприемат такива действия, ще се наложи пътуващите в посока Пловдив да стоят там 3-4 часа“, коментира Лъчезар Близнаков.