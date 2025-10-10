Стотици близки, приятели и колеги изпратиха днес в последния му земен път 57-годишния граничен полицай – боцман Стефан Иванов, който почина при изпълнение на служебните си задължение в бедствието на „Елените“. Трагедията се разигра миналия петък, 3 октомври, а боцман Иванов бил изпратен на мястото с катера „Балчик“. По време на водната стихия, граничният полицай получава разпореждане да се спусне с лодка в бурното море, заедно с още двама негови колеги.Лодката се преобръща, а боцман Иванов почива от удавяне, въпреки опитите да бъде спасен.

Черната кутия на катера и корабния дневник вече са иззети от прокуратурата, която тепърва ще установява чие е разпореждането за опасната мисия.

Днес за погребението на граничния полицай пристигнаха областният управител Владимир Крумов, зам.-министърът на МВР Тони Тодоров, главният директор на „Гранична полиция“ комисар Антон Златанов, началникът на ГПУ-Бургас Лъчезар Момчев и други. Той бе изпратен с почести, а посмъртно, със заповед на министъра на вътрешните работи бе удостоен с орден трета степен.