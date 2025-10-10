Законопроектът, внесен от „Има такъв народ“, който криминализира разпространяването на носители, съдържащи информация за личния живот на човек без негово съгласие, предполага, че всеки, който каже истина, може да влезе в затвора до шест години, а това важи както за журналист, така и за обикновен гражданин. Това каза съпредседателят на парламентарната група на „Продължаваме промяната – Демократична“ България Николай Денков пред журналисти в кулоарите на парламента.

Той подчерта, че никъде в закона не става дума за клевета. „Когато става дума за клевета, си оставате по стария режим и няма да бъдете наказани“, посочи Денков. Например, ако синът на депутат влезе в престижна гимназия след изпит в седми клас, но няма нужните оценки, който каже истината, било то журналист, учител или директор, може да влезе в затвора до шест години, обясни депутатът.

Предлагат го хора, които направиха кариера в политиката и шоубизнеса, разпространявайки такава информация, подчерта той. По време на председателския съвет от „Има такъв народ“ обясниха колко хубав закон са внесли вчера за обсъждане, каза още Денков.

Носим наказателна отговорност и наказанието е лишаване от свобода за повече, отколкото за едно убийство по непредпазливост, което се наказва с до пет години затвор, каза Стою Стоев от„Продължаваме промяната“. Чрез специалните разузнавателни средства, които законопроектът предлага, може да се подслушва всеки един гражданин, посочи той, като отбеляза, че законът важи за всички, не само за журналисти.

В комисия ясно се видя, че освен от управляващото мнозинство, законът се подкрепя и от „Възраждане“, заяви Стоев. Днес чухме някои политици да дават назад – нормално е, защото все още се водим демократична държава, а тези закони принадлежат към един друг режим, отбеляза още той. Единствената разлика е, че Белене няма да възобнови работа, защото едно време за вицове се влизаше в затвора, добави Стоев.