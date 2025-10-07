Младите медици готвят пореден протест. Той е насрочен за днес в 17.30 часа пред Министерството на здравеопазването. След това е предвидено шествие по бул. "Цар Освободител" до пл. "Орлов мост".

Това е нещото, което трябва да ми даде надежда, за да остана в България

От финансова гледна точка специализантите са в крайно недобро състояние

всички лекари да започват с една добра основна заплата, която да се равнява на 150% от средната работна заплата. Нощният труд да се заплаща по-високо

специализантите да имат една прозрачност при зачисляване на специализация

обучението на специализантите да бъде равностойно във всички центрове

за тях не всичко е пари

протестите им ще станат редовни, като следващият е насрочен за 15 октомври

Тези протести вече ще бъдат свързани и с демонстрации

Пред БНР Василена Киара Димитрова, която е студент в Медицинския университет в София, декларира, че е готова да протестира до последната си година в университета. "", подчерта тя в предаването "Преди всички"., посочи Димитрова и изброи исканията им в тази посока:"Искаме, защото в момента е 1,60 лв. В законопроектите заляга 5,39 лв. на час да е нощният труд. Искаме, защото на много места много от конкурсите не се провеждат както трябва. Също искаме- да има някакви стандарти, по които да се осъществява, и да се следи изпълнението на тези неща".Студентката подчерта, че. Според нея имиджът на някои болници в страната е сринат и това е причината много от специализантите да не избират тях за развитието си.Василена Киара Димитрова обяви, че", предупреди тя.