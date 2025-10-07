Пред БНР Василена Киара Димитрова, която е студент в Медицинския университет в София, декларира, че е готова да протестира до последната си година в университета. "Това е нещото, което трябва да ми даде надежда, за да остана в България", подчерта тя в предаването "Преди всички".
"Искаме всички лекари да започват с една добра основна заплата, която да се равнява на 150% от средната работна заплата. Нощният труд да се заплаща по-високо, защото в момента е 1,60 лв. В законопроектите заляга 5,39 лв. на час да е нощният труд. Искаме специализантите да имат една прозрачност при зачисляване на специализация, защото на много места много от конкурсите не се провеждат както трябва. Също искаме обучението на специализантите да бъде равностойно във всички центрове - да има някакви стандарти, по които да се осъществява, и да се следи изпълнението на тези неща".
Студентката подчерта, че за тях не всичко е пари. Според нея имиджът на някои болници в страната е сринат и това е причината много от специализантите да не избират тях за развитието си.
Василена Киара Димитрова обяви, че протестите им ще станат редовни, като следващият е насрочен за 15 октомври.
"Тези протести вече ще бъдат свързани и с демонстрации", предупреди тя.
