В онлайн режим на работа и обучение преминават учебните заведения на територията на Община Несебър в следващите три дни. Мярката е въведена заради лошата метеорологична обстановка.

Валежите продължаха през цялата нощ, като вали и към този момент, съобщава БНТ.

Достъпът до ваканционно селище “Елените” е забранен, заради риск от нови наводнения. Остава и контролно-пропускателният пункт преди входа на курорта, както и 24-часовата полицейска охрана.

Мерките се предприеха, заради случаите на мародерство в курорта. Много апартаменти и къщи са с разбити врати и прозорци, което е предпоставка за кражби.