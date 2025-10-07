Обстановката в област Бургас към момента е спокойна. Не са постъпили сигнали от общините за проблеми или нужда от съдействие.

През изминалата нощ областният управител е участвал в денонощното дежурство. И днес продължава известяването чрез системата БГ Алерт на територията на Елените.

Областният щаб остава в пълна готовност и продължава да следи ситуацията.