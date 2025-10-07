Заради проливния дъжд е обявен неучебен ден за училища и детски градини на територията на община Царево.

Призовава се за внимание по републиканската и общинската пътна мрежа - възможни са локални заливания на пътното платно и улици.

Социалният патронаж и млечната кухня работят за момента. Обстановката на територията е нормална през нощта, остава предупреждението за следващите часове и дни.

Общинският щаб, дежурни екипи на общината и МВР обхождат критичните точки през цялата нощ, съобщиха от Общината.

Продължава да се следи обстановката и при риск от наводнение ще бъдат предприети съответните действия.

От Общината предупреждават хората да бъдат внимателни, ситуацията е динамична и е възможно бързо влошаване на обстановката.

Да не се предприема пътуване и излизане без причина. Призовават се всички стопани на дворни кучета да ги освободят от повидите и да ги преместят на сигурно място.