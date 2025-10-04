Според "Продължаваме промяната" държавата не реагира адекватно и е отговорна за наводненията по южното Черноморие.

Според лидера на партията Асен Василев случилото се е можело да бъде предотвратено.

Той напомни, че след наводнението на Царево през 2023 г. правителството начело с акад. Денков е отпуснало 43 млн. за справяне с последствията и превенция:

"За да се оправят, да се почистят коритата, да се изгради наново моста, за да не се повтаря това нещо. Две години по-късно виждаме много подобна ситуация, където някой е подписвал без да има право разрешение да се строят в коритата на реките, 20 години подред. Така че въпросът не е на пари. Въпросът е, че когато тези пари се дадат, за да се реши някакъв проблем, той наистина трябва да се реши, а за да се реши правилно, трябва да работят всички институции, а не като тези, дето са взели чувалите с пари от Хемус да се смачка срещу тях разследване".

И днес от ПП заявиха, че и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов се разпорежда незаконно с държавни средства и трябва да бъде задържан.