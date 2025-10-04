Стотици пожарникари, полицаи, спасителни отряди, доброволци и екипи на общината работят по премахването на наноси, кал, паднали дървета и автомобили.

Преди старта на операцията бяха направени повторни обходи на всички сгради за евакуация на останали хора и за проверка на безопасността.

По искане на областния управител Владимир Крумов в помощ се включиха допълнителни сили на Министерството на отбраната – два военни модула от Атия и Лозово с 45 военнослужещи, техника за ръчно разчистване, багер и фадрома. Присъствието им значително ускори темпото на работа. Военните поемат тежките задачи по разчистване.



Десетки машини са на терен - багери, фадроми, амфибия, камиони, водоноска и репатриращи автомобили - освобождават пътища, извозват кал и отстраняват паднали дървета и автомобили.

Работата продължава без прекъсване във всички засегнати зони.

Областният кризисен щаб напомня: достъпът до района остава ограничен, а имуществото на евакуираните е под постоянна охрана.