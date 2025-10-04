

Млад мъж загина при катастрофа в Търновско, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция (ОД) на МВР.

Произшествието е станало снощи, около 21:00 ч. на разклона за село Миндя.

По първоначална информация лек автомобил, управляван от 24-годишен мъж от село Драганово, движещ се от Елена към Лясковец, е напуснал пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво.

На място е загинал водачът, други двама пътници са с леки наранявания и след преглед са освободени за домашно лечение. Взети са им кръвни проби за химичен анализ.

Причините за произшествието са в процес на изясняване. Образувано е досъдебно производство.

През юли на същата пътна отсечка при тежка катастрофа също загина един човек.