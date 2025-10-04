Към ваканционно селище “Елените” пътува екип от доброволни от Пловдив и Бургас. Те ще се включат в разчистването и оказването на помощ на пострадалите след бедствието, съобщиха от пресцентъра на Областна управа – Бургас.

Полиция, жандармерия, пожарна ще направят повторен обход днес, за да направят оценка на актуалното състояние и определяне на приоритетните участъци за разчистване. След огледа на място ще влезе тежка техника за поетапно премахване на паднали дървета, кал, наноси и автомобили, както и за освобождаване на основните подходи и инфраструктурата на селището. В дейностите ще бъдат включени багери, фадроми, кранове, самосвали, храсторези, моторни резачки, високопроходима техника и водоноска, както и екипи за ръчно почистване.

Областният управител Владимир Крумов е отправил искане към Министерството на отбраната за осигуряване на допълнителни сили и средства от военни формирования. На терен продължават работа пет екипа на пожарната, 30 служители на МВР, представители на звеното "Отбрана и сигурност" към община Несебър и доброволци, които осигуряват пожарна безопасност, охрана и съдействие при спасителните дейности.

Предстои оглед на пострадалите сгради за оценка на тяхната устойчивост и безопасност за обитаване. След това специализирани комисии ще пристъпят към описване на щетите и набелязване на мерки за възстановяване. / БТА