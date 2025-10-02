Службите ще бъдат употребени. Така президентът Румен Радев коментира двата законопроекта, предвиждащи промяна в органа, който назначава председателите на Държавната агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавната агенция „Национална сигурност“ (ДАНС).

Припомняме, че днес депутатите разгледаха законопроектите, с които се предлага ръководителите на двете ведомства да бъдат избирани от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. В момента те се назначават с указ на президента. Законопроектите са внесени от Александър Рашев („Има такъв народ“) и група депутати от управляващата коалиция.

"Тази промени окончателно ще подчинят службите на политическите цели на управляващите. И службите, повярвайте ми, ще бъдат употребени - не само за манипулация при избори, не само за прикриване на кражби и грабеж, но и за композиране на компромати срещу неудобните и задушаване на всяка възможна опозиция", заяви Радев.

Той не скри очакванията си подобни похвати да бъдат използвани и срещу него.