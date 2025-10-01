Лидерът на ДПС-Делян Пеевски подкрепи изказването на Бойко Борисов и заяви, че също е “за” закриването на ДАИ. “Говорихме сутринта, да ги закриваме направо. След това, което се видя, трябва веднага да бъде закрита”, на мнение е депутатът.

"Ще помислим в МВР или къде да се прехвърли", допълни Пеевски.

По-рано лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че ДАИ трябва незабавно да бъде закрита, след като стана ясно, че двама служители на агенцията са искали подкуп от хора от екипа на Роби Уилямс.

"Ние сме абсолютно против вдигане на данъци, знаете нашата политика. Да се захващат, както наблюдаваме, приходна агенция, митници и да си свършат работа", добави лидерът на ДПС-НН.

“Бих подал сигнал за Иво Прокопиев, за Сорос и всичките и ще подам сигнал до ДАНС и до прокуратурата. Имам много данни и за Сорос, и за Прокопиев. За цялата им група, ограбила България. Тепърва ще има разкрития, ще подадем и в Америка данни", заяви Пеевски в отговор на въпрос дали би подал сигнал в прокуратурата срещу сделката с турската газова компания "Боташ".

По думите му опозицията е неадекватна. “Това са едни крадци, които ограбиха митниците. Всички проблеми са заради тях, те нямат право да предлагат нищо. Те ограбиха държавата, заедно с баща им Румен Радев”.