Представители на Изпълнителна агенция „Морска администрация“ и Гранична полиция днес за първи път ще се качат на борда на танкер KAIROS, санкциониран плавателен съд, поразен край Турция от украински морски дронове и изоставен край България от турски влекач, съобщава Maritime.bg. До момента институциите у нас твърдяха, че хидрометеорологичната обстановка ограничава възможността за бордова проверка.

Очаква се служителите на ИАМА и граничарите да бъдат транспортирани до кораба от плавателен съд от състава на Гранична полиция. Морска администрация междувременно пребазира спасителен катер „Паркър“ в Царево, за да бъде активиран при необходимост.

Има офицери сред 10-те души, които бяха изоставени на кораба, на който 3 дни бушува пожар, твърди електронното издание. Сред тях е старши помощник-капитанът на KAIROS, третият помощник-капитан, вторият механик. Те са сред евакуираните от хеликоптер на Военноморските сили през последните два дни.

Днес ще бъдат върнати на борда на кораба, за да подпомогнат инспекцията на институциите, за да бъдат определени последващите действия.

Провлачване на танкер KAIROS към района на Бургаския залив се очаква през следващите дни и след като бъде извършен цялостен анализ на състоянието на плавателния съд.

Към момента няма данни за замърсяване, допуснато в наши води от танкера.

Танкер KAIROS е суецмакс, построен през 2002 година. Съдът има дедуейт 78845 т. Корабът е част от санкционните списъци на Европейския съюз от 21 май тази година. Вписан е в санкционните списъци на Великобритания от 21.07.2025 г., както и на Канада от същия месец. Съдът плаваше с направление към Новоросийск, когато попадна под ударите на украински „Морски бебета“, безпилотни морски ударни платформи.