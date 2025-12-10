Парламентът ще гласува по проекторешението за недоверие към кабинета "Желязков" в четвъртък (11 декември) в 13:30ч. Това обяви председателят на Народното събрание Рая Назарян след края на дебатите по вота, които продължиха около четири часа.

Според правилника за работа на НС гласуването на проекта за решение се провежда не по-рано от 24 часа след приключване на разискванията. Вотът се смята за успешен, когато за него са гласували повече от половината от всички народни представители.

Шестият вот на недоверие към кабинета на Росен Желязков беше внесен миналия петък от "Продължаваме промяната-Демократична България" и подкрепен от "Алианс за права и свободи" и "Морал, единство, чест". Той е за провал в икономическата политика.

До поредното искане на оставката на кабинета се стигна след масови протести в страната.

От втората политическа сила обясниха, че именно водената от кабинета "Желязков” икономическа политика е причината толкова много хора на протест. Премиерът Росен Желязков вече заяви, че правителството няма да подаде оставка и че е готов да влезе в дебат по вот на недоверие.

Засега сметките показват, че само гласовете на опозицията няма да са достатъчни. Гласовете "за" вота на недоверие на вносителите от ПП–ДБ, АПС и МЕЧ са общо 62. Ако към тях се присъединят "Възраждане" и "Величие", общият брой става 105, което е под нужното мнозинство от 121 гласа.

От друга страна, против вота на недоверие и в подкрепа на правителството има 131 гласа. Те са на депутатите от ГЕРБ–СДС, "Има такъв народ", БСП и "ДПС – Ново начало".

Това всъщност не е първият вот на недоверие, свързан с темата за икономическата политика. Третият вот на недоверие също беше за провал във финансите. Той обаче беше отхвърлен и тогава управляващите успяха да спасят това правителство.

Вотът на недоверие ще се проведе на фона на протести, чиято заявка е да бъдат по-мащабни и от предишните.

Въпреки недоволството управляващите обявиха, че нямат намерение да подават оставка заради влизането на страната ни в еврозоната. Това е и основната причина. Вместо това те се заеха с прекрояване на бюджета за догодина. Той в момента се разглежда в комисии, очаква се да влезе и в зала, за да бъде разгледан до края на седмицата на първо четене, а на второ четене да бъде приет до коледните празници.

Разискванията в пленарна зала по вота на недоверие започнаха в 10 часа.

Дебатът се водеше основно от опозицията - имаше спорове, но до скандали не се стигна.

Още преди дебата вносителите на вота призоваха за подкрепа от всички формации, включително от редиците на управляващите.

"Очакваме той да бъде подкрепен от всички, у които е останал елементарен политически инстинкт. Улицата и площадите в цялата страна казаха едно: "Оставка!”. Тази власт вече е паднала – остава само формалното ѝ потвърждение”, заяви Божидар Божанов от ПП-ДБ.

Управляващите обаче са категорични - чуват исканията на протестиращите, но пред тях има по-важна задача. "Остават ни 20 метра до финала да влезе еврото 1 януари. Влизането на ГЕРБ в това правителство беше, за да влезем в еврозоната. И няма да се съглася да я компрометираме преди еврото. След 1 януари ще говоря за оставки и протести. Обявил съм го на всички партньори - ще бъдем консолидирани не на инат, а за да влезем в еврозоната”, обяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.