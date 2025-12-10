Увеличението на заплатите през 2026 г. ще бъде едноцифрено, прогнозира финансистът Любомир Дацов, който е член на Фискалния съвет. Ръстът на възнагражденията през следващата година ще бъде по-малък, отколкото през настоящата 2025 г. Това ще промени склонността към потребление на домакинствата, обясни Любомир Дацов по време на конференция, организирана от Българската асоциация на софтуерните компании (БАСКОМ).

Според него е необходима политика, която да стимулира инвестициите. Ако трябва да охладим инфлацията, трябва да бъде увеличена ставката на ДДС, но правителството отказва да го направи, заяви още Любомир Дацов. Той обясни, че реалната инфлация в страната никак не е малка. Индексът на потребителските цени или официалната инфлация, обявявана от Националния статистически институт, зависи от кошницата от потребителски стоки, която служи за определяне на инфлацията. Но по-добрият измерител на инфлацията е дефлаторът на брутния вътрешен продукт (БВП), който измерва промените в цените на всички стоки и услуги в страната. При положение, че през третото тримесечие на годината номиналното увеличение на БВП е с 15%, а обявеният от НСИ реален ръст на икономиката е с 3,2 на сто, означава че реалната инфлация е много над официалната, обявена от НСИ, която е 5,3%. Според Дацов за цялата 2025 г. номиналното увеличение на БВП ще бъде с 10-10,4%, реалният ръст на икономиката ще бъде 3-3,2 на сто, а дефлаторът на БВП, тоест реалната промяна на цените в страната ще бъде 7-8%.

Според Любомир Дацов бюджетът трябва да плава с икономиката, тоест бюджетният дефицит да отговаря на икономическия цикъл. За настоящата година бюджетът би трябвало да завърши годината между дефицит от 0,8% и излишък от 0,2%, а реално дефицитът ще бъде около 2,9 на сто от БВП.

За следващата година растежът на икономиката ще се намали от 3,2% за настоящата година на 2,7-2,9%, ще бъде променена и структурата на икономиката на страната, ще нарасне износът и ще има по-малко увеличение на заплатите и на потреблението. Това води до по-малко увеличение на приходите и бюджетният дефицит трябва да е максимално 1,2-1,5 на сто, каза Любомир Дацов. А според него поне 3,5 млрд. евро от планираните приходи в проекта на бюджет за 2026 г. са нереалистични и дефицитът в бюджета ще бъде между 6,5 и 8 на сто от БВП, ако всички разходи бъдат реализирани.

В новия проект на бюджет за 2026 г. не е предложено вдигане на осигуровките от началото на следващата година. Но е планирано през 2027-2028 г. осигуровките за пенсия да бъдат повишени общо с 3 процентни пункта. Данъците в България и сега не са ниски, а са на средното ниво за страните от ЕС, каза Любомир Дацов. Ако осигуровките бъдат повишени, данъците в България ще бъдат най-високите на Балканския полуостров, само в Хърватия ще бъдат малко по-високи, допълни той.

Любомир Дацов обясни, че България е в групата на страните от ЕС с дефицити в бюджета през последните години, въпреки че сме в период на прегряване на икономиката, тоест има двуцифрено увеличение на заплатите, което води до по-голямо потребление и покачване на цените. Индустрията в България е закъсала и сривът е толкова голям, че индустрията се е върнала на нивото от 2020 г. Земеделието в страната ни е в разпад, което е едно от обясненията за покачването на цените на храните, каза Любомир Дацов.

Той обясни, че добавената стойност в земеделието е равна на субсидиите от Държавен фонд “Земеделие”, и двете представляват 4% от БВП на страната. От икономическа гледна точка ефективността в земеделието е нула, заяви Любомир Дацов. Същевременно секторът на информационните технологии се представя много добре и е един от основните двигатели за ръста на икономиката на страната. Секторът на информационните технологии е зряла индустрия, като мъж на 30-40 години, заяви Любомир Дацов.