Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов заяви, че "за оставки и протести" ще говори след 1 януари или до официалното влизане на България в еврозоната. Именно такава, по думите му, е целта на ГЕРБ в настоящия кабинет.

"Сега това е един добър бюджет, остават ни 20 метра до финала - на 1 януари да влезе еврото. Това е геостратегическа задача, искам да я завърша докрай. Обявил съм го на всички партньори и затова ще бъдем консолидирани в тези дни не на инат, а до влизането на страната в еврозоната. Защото това, което направихме - да влезем в Шенген, да договорим ПВУ, да съберем над 8 млрд. повече от митници и данъчни измами са неща, от които аз не се срамувам", каза Борисов.

По повод предстоящия вот на недоверие срещу правителството Борисов изтъкна, че е "научен да чува гласа на всеки гражданин". "Виждам гражданите на протеста. Дали партиите са обучени, или не, кой каквато тактика има, си е негова работа. Не може да ми се отрече, че чувам гражданите", каза герберският лидер пред журналисти в парламента.

В същия дух се изказа няколко часа по-късно и премиерът Росен Желязков. Демокрацията изисква да чуваме различното мнение, дори когато то не ни харесва.Това каза премиерът Росен Желязков преди началото на днешното правителство заседание. „Така се съхранява изборът, който България е направила преди повече от три десетилетия – пътя на демократичното правово устройство“, каза Желязков.

Министър-председателят подчерта, че е било важно целият кабинет да присъства на дебатите по вота на недоверие, тъй като всички мотиви – основателни или не – трябва да бъдат чути, за да бъдат правилно адресирани анализите, изводите и политиките.

Премиерът припомни, че правителството е дошло с ясно намерение да надгражда над постигнатото от предходните управления, така че следващите да могат да стъпят върху направеното. Министър-председателят посочи, че кабинетът чува гласа както на младите хора, така и на по-зрелите поколения за това как България да бъде по-добро място за живеене.