Починал е единият от двамата ранени работници при трудов инцидент в завод "Арсенал" в Казанлък.

Злополуката стана днес в предиобедните часове в един от цеховете на оръжейния завод.

Пострадалият мъж незабавно е транспортиран в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски" в Казанлък. Той беше с тежка травма в коремната област, за съжаление е починал.

Причините за инцидента тепърва ще се изясняват. На място са уведомени компетентните органи, включително Инспекцията по труда, които ще започнат разследване на обстоятелствата, довели до поредната злополука в предприятието.

По-рано бе съобщено, че двама работници са пострадали при трудов инцидент в завод „Арсенал" в Казанлък. Злополуката е станала днес около 10:30 ч. в един от цеховете на оръжейния завод, съобщиха от прокуратурата. Пострадалите са мъже на 46 и 56 години. По-младият е получил тежка коремна травма и е приет по спешност за операция в МБАЛ "Д-р Христо Стамболски", докато вторият е с травма, увреждаща слуха, съобщава NOVA.

Инцидентът е настъпил по време на ремонтни работи на сепаратор на центрофуга за нитроглицерин. От държавното обвинение уточниха, че в помещението не е възникнал пожар и не са причинени материални щети.

По случая е образувано досъдебно производство. Извършва се оглед на местопроизшествието, като предстои назначаването на съдебномедицинска и техническа експертизи за установяване на точната причина за злополуката. Ще бъдат разпитани и свидетели, а срокът за разследване е двумесечен. Уведомени са и компетентните органи, включително Инспекцията по труда.

Този инцидент е пореден в черната хроника на оръжейния завод, където през последните години зачестиха инциденти, някои от които завършили с жертви.

Припомняме, че през юли мъж на 42 години получи наранявания по главата, след като в завода е имало силно възпламеняване.

На 19 май тази година багерист от завода получи изгаряния по ръцете и лицето. На 22 август стана ясно, че работникът е починал.

Очаква се официална информация от ръководството на "Арсенал" АД и отговорните институции по-късно през деня.