Управителят на БНБ Димитър Радев откри Националната информационна кампания за въвеждането на еврото в България. Кампанията стартира от Бургас.

“Вече преминахме етапа на политическите декларации, сега централна роля заемат политическите действия, които ще определят колко успешен ще бъде преходът от лев към евро за бизнеса, и най-вече за хората”, каза Радев и добави, че бизнесът е сред основните бенефициенти от въвеждането на еврото. Превалутирането отпада, улесняват се транзакциите, намаляват се рисковете при търговията, и се повишава конкурентоспособността.

“Това е особено важно за малките и средни фирми, които ще получат равен достъп до пазарите при по-ниска цена на капитала”, добави управителят на БНБ.

Радев каза още, че еврото ще даде по-добър достъп до европейските финансови пазари, по-голяма предвидимост и по-голям интерес на инвеститорите към България. “Това означава нови инвестиции, по-гъвкав пазар на труда, и ускорен икономически растеж. Предизвикателството за бизнеса сега е да завърши техническата подготовка, да обучи персонала си и да комуникира с клиентите”, добави икономистът.

“Истинската мярка за успеха на еврото е в ползите за гражданите - за тях новата валута значи повече стабилност и сигурност - спестяванията ще бъдат защитени, кредитите ще са по-прозрачни, а покупателната способност ще е по-добре съхранена в условията на глобалните кризи”, допълни Радев.

Правителството вече предприема мерки да защити потребителите - прави двоен надзор на цените, множество мерки, включително и информационната кампания, която стартира днес. БНБ активно подкрепя този процес, за да бъде преходът честен и справедлив. Публикуваме отговорите на всички въпроси, които хората ни изпращат.

“Има няколко групи на предизвикателства при прехода - първата касае разбирането на цените. Когато статистиката показва относителна стабилност, усещането за поскъпване може да ерозира доверието. Решението е в строг контрол. И второто предизвикателство е политическата стабилност - членството в еврозоната е национален проект, който иска разбирателство по ключови въпроси. Преходът е тест до каква степен политическите сили са в състояние да поставят дългосрочния държавен интерес над краткосрочните политически цели”, каза още управителят на БНБ.