"Не става въпрос за никакви жестове, но не приемам внушенията, че саботирам работата на правителството". Това заяви президентът Румен Радев пред журналисти по актуалните политически теми.

Държавният глава посети Националния археологически институт с музей към БАН, където ще разгледа временната експозиция "С една глава по-висока. Втората статуя от Хераклея Синтика".

Радев, очевидно обиден от критиките на правителството, попита медиите как точно саботира работата на кабинета, като лично държавният глава е успял да убеди стратегически инвеститор да инвестира огромен финансов ресурс и върхови технологии в отбранителната индустрия. "В същото време говорят, че ги саботирам. Кажете ми какво е това?", каза президентът.



"Главният секретар на МВР е важен, защото МВР е много важна институция. Да, ще има титулярен главен секретар на МВР още тази седмица", категоричен бе президентът. Медиите щели да разберат името му с указ така, както е по правомощията на президента, записани в Конституцията.

По думите на Радев два месеца правителството мълча за началника на НСО, което опровергава претенциите за спешност. "Посланиците са съгласувани пакетно така, както трябва да бъде и с компромис от моя страна, защото продължавам да чакам техните предложения за ключови столици, като Вашингтон", очаква Радев.

Той призова правителството тенденцията за временни управляващи посолствата да не се превръща в норма.

Радев заяви още, че няма никакво значение какво се казва за лицата и хората, които взимат решения кой да бъде назначен в Комисията по противодействие на корупцията (КПК).