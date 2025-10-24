Над 200 собственици на имоти в курорта Елените обжалват заповедта на Дирекция "Национален строителен контрол" (ДНСК) за събаряне на незаконно строителство във ваканционния комплекс. В документа пише, че става дума за незаконно строителство – "корекция" на река Козлука, но са посочени и вилите, построени върху реката.

Преди два дни собственици на имоти в курорта виждат разлепени съобщения да се явят в ДНСК в Бургас, за да се запознаят с акта.

"Това, от което се притесняват собствениците, е, че сред имотите, които са описани, като имоти, в които има незаконно строителство, са техни законни постройки. Говорим за вилички, къщички, може би над 200 собственици са", каза адвокат Драгомир Ошавков.

Потърпевшите обмислят да съдят държавата.

"Купих вилата преди година – с парите, които събрах за пенсия. Исках спокойно място, далеч от войната в Украйна. Сега не знаем към кого да се обърнем. Държавата ни даде документи, че всичко е законно… а сега?", пита Лариса Абкушка, която е собственик на имот в Елените.

"Събрахме се заради наводнението от 3 октомври и всички последвали неприятности. Решихме да обединим усилията си, а не всеки да действа сам, обясни Татяна Натлиенко, която също е собственик на имот.

Хората имат всички документи за имотите, включително акт 16. Сред тях има граждани на Германия, Русия, Украйна и Израел.

"В имотите, които са указани, очевидно има законно строителство. Изградени са недвижими имоти, които са били купувани, продавани, отново купувани и хората са били с пълното съзнание, че купуват абсолютно законни имоти", категоричен е адвокат Драгомир Ошавков.

През 2018 г. екоинспекцията в Бургас запечатва пречиствателната станция в "Елените", която няма разрешение да работи.

Въпреки това, тя продължава да функционира, а наложените санкции досега надхвърлят 10 милиона лева.

"Мисля, че по този въпрос РИОСВ си е свършил работа, този въпрос трябва да го зададете на ВиК Бургас и на регионалното министерство. За изхвърлената непречистена вода - мисля, че РИОСВ е наложила санкции", заяви министърът на екологията Манол Генов.

А в Елените все още няма ток и вода. Хората се страхуват от зарази.