На 25 октомври от 8 ч. до 18 ч. ще се ремонтират ограничителните системи в двете посоки на движение при 105-и км на автомагистрала „Тракия“ в област Пазарджик. При изпълнение на дейностите трафикът ще бъде ограничен в изпреварващите ленти и ще преминава в активната и аварийната лента в платното за София и за Бургас.

На 26 и 27 октомври от 8 ч. до 18 ч. отново ще обновяват мантинелите в участъка от 104-и до 105-и км на магистралата в двете посоки на движение. Поради това ще е ограничено движението в изпреварващите ленти, а превозните средства ще преминават в активната и аварийната лента и в двете платна на магистралата.

До 28 октомври пък ще продължи ремонтът на настилката в платното за София в участъка от 351-ви до 353-и км на „Тракия“. Строително-монтажните работи в 2-километровото трасе в област Бургас започнаха на 20 октомври, като при реализацията им е ограничено движението в активната лента в района на пътен възел „Българово“. Трафикът преминава в изпреварващата лента.

Поради изпълнението на ремонта от 8 ч. в петък до 18 ч. в събота, 25 октомври, е ограничено движението по пътния възел „Българово“. По съоръжението е спряно преминаването от магистралата към Българово и Камено и трафикът се пренасочва по обходни маршрути. Движението за Българово се осъществява по трасето от Бургас през кв. Ветрен до Българово, а за Камено - от Бургас през с. Свобода до Камено. Пътуващите от Бургас към София ще преминават в изпреварващата лента. Трафикът се регулира с пътни знаци.