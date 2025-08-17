"Недостигът на биоетанол е не само български, а общоевропейски проблем. Създаде се дефицит, защото няма достатъчно голямо производство.

Горивата ще поскъпнат с минимум 10 стотинки", това каза енергийният експерт и бивш заместник-министър на енергетиката Явор Куюмджиев, цитиран от "Фокус".

"Биоетанолът се произвежда от зърнени култури – пшеница и царевица, и в Европа той е недостатъчен. Вносът на продукти от САЩ и Бразилия пък се оскъпява заради мита и транспортни разходи", обясни експертът.

"От 1 март биоетанолът е 10% от състава на горивото, което е двойно увеличение. Ще има поскъпване, няма как. Бензинът ще бъде вероятно с десетина стотинки по-скъп, когато системата се нагласи“, прогнозира той.

Явор Куюмджиев не изключи криза с горивата, но очаква до няколко месеца ситуацията на пазара да се нормализира.