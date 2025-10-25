Много храни се съхраняват във фризера, особено през лятото, за да се запазят свежи възможно най-дълго. Но когато сме гладни, понякога губим търпение и ги насилваме да размразим и сготвим.

Някои продукти са идеални за този бърз начин на приготвяне, но с други трябва да внимавате, тъй като не всички храни могат да се приготвят директно от фризера.

Сготвените храни директно от фризера могат да бъдат опасни

Експертните съвети, заедно с надеждните препоръки от Агенцията по хранителни стандарти (FSA), ще ви помогнат да разкриете митовете и да спестите време в кухнята.

Какви храни не трябва да се готвят директно от фризера:

1. Пилешко

Въпреки че преработените пилешки продукти, като например хапки или бургери, могат да се поставят директно във фурната, суровото пилешко месо никога не трябва да се готви от замразено състояние.

„FSA силно препоръчва да не се готви сурово пилешко месо от замразено състояние, тъй като това може да доведе до неравномерно готвене и растеж на бактерии“, обясни Which?

„Докато външната страна на пилето може да се нагрее и да изглежда сготвено, вътрешността може да остане недопечена и да отнеме повече време, за да достигне безопасна температура, създавайки идеални условия за бактерии, като кампилобактер и салмонела.“

Що се отнася до процеса на размразяване, никога не трябва да размразявате пилешкото месо на стайна температура.

Вместо това е най-добре да го размразите в хладилник – въпреки че този процес може да отнеме 24 часа или повече – така че не забравяйте да планирате храненията си предварително.

2. Наденици

Някои колбаси се продават замразени и могат безопасно да се приготвят директно от фризера. Въпреки това, замразените колбаси, приготвени у дома, винаги трябва да се размразяват напълно преди готвене, според Which?.

Ако планирате да ги приготвите веднага, просто използвайте настройката за размразяване на микровълновата си печка.

Но ако искате да ги размразите и да ги сготвите по-късно, най-добре е да ги размразите в хладилник.

„Проверете дали центърът на всяка наденица е напълно размразен, преди да започнете да готвите“, съветва организацията за защита на потребителите.

3. Кайма

Това е полезна съставка, която да се съхранява в хладилник, независимо дали е за лазаня или чили кон карне. Смляното месо обаче винаги трябва да се размразява преди готвене.

„Блоковете кайма са плътни, което може да доведе до неравномерно сготвяне на храната, ако не се размразят предварително“, обясни Which?.

„Подобно на пилешкото месо и наденицата, някои видове смляно месо могат да останат сурови, което увеличава риска от хранително отравяне.“

Месото от фризера трябва да се размразява в хладилник, с естествена скорост.

4. Скариди или миди

Както при наденичките, има някои пакети замразени скариди, специално приготвени за готвене директно от фризера.

Въпреки това, в повечето случаи скаридите и другите видове миди трябва да се размразят преди готвене.

„Готвенето на скариди директно от фризера, без да се следват проверени инструкции, може да доведе до втвърдяване и преваряване на външната страна, докато вътрешността остава студена. Това може да увеличи риска от оцеляване на вредни бактерии“, обяснява Which?.

За най-добри резултати размразете скаридите в хладилника за една нощ или използвайте функцията за размразяване на вашата микровълнова фурна, ако ги готвите веднага.

5. Домашно приготвени замразени ястия

Замразяването на домашно приготвени ястия - особено когато големи количества останат неизядени - е бързо, лесно и спестява както време, така и пари.

Съществува обаче риск големи, плътни порции храна да се сготвят неравномерно поради замразяване, когато искаме да ги използваме повторно.

Това важи особено за пластови ястия, които съдържат млечни продукти или кайма, включително лазаня или месни пайове.

„В случай на домашно приготвена храна е важно да се провери дали храната е напълно сготвена и гореща“, казва още FSA.