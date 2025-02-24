Във Второ Районно управление - Бургас е получено съобщение за горящ лек автомобил, паркиран в складова база, разположена срещу отбивката за кв. «Долно Езерово», стопанисвана от 73-годишен бургазлия. Огънят, пламнал в неделя сутринта, е потушен от един противопожарен екип. Констатирано е, че вероятно поради неизправност и късо съединение в електрическата система в двигателния отсек на лек автомобил «Мерцедес Е 200 CDI“, с бургаска регистрация, собственост на 48-годишен бургазлия, възникнал пожар, който се прехвърлил към складовата база. Причините, както и стойността на нанесените щети, са в процес на изясняване.