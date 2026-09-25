Тежкотоварен камион се преобърна днес следобед и затрудни сериозно трафика по пътя от пътен възел „Петолъчката“ в посока Котел. Машината е самокатастрофирала, като е излязла от пътното платно и се е обърнала странично, съобщава Fakti.bg, позовавайки се на информация от БНТ.

Пътнотранспортното произшествие е станало на около 4 километра преди град Котел, в района на местността „Демир капия“. По първоначални данни при инцидента за щастие няма жертви и пострадали.

Към момента преминаването през участъка се осъществява бавно и трудно. Очаква се временно затваряне на движението в района, за да може специализирана техника да изтегли катастрофиралия камион.

Шофьорите са призовани да карат с повишено внимание и да се въоръжат с търпение, докато трафикът бъде нормализиран.