"Ще ни се наложи или сега, или след следващите избори, у нас да бъде съставено силно евро-американско правителство. Терминът евро-атлантически е лишен от смисъл."

Това коментира проф. Михаил Константинов по БНТ.

"Евро-американското мнозинство в парламента ще бъде между 130 и 140 депутати. В момента то е 135. Така че има всички условия за съставяне на евро-американско правителство. БСП и АПС не стават за това мнозинство. То ще включва ГЕРБ, втори ще са ППДБ, колкото им да се правят, че им е неприятно, и ДПС-Ново начало", посочи математикът и бивш зам.-председател на ЦИК.

Той уточни, че политиците ни ще се сблъскат с усложняващата се геополитическа обстановка:

"Нещата стават по-сложни отколкото си мислим. Предстоят изключително тежки геополитически събития,