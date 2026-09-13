Бургаската певица Кичка Бодурова катастрофира на пътя Варна - Бургас. За инцидента тя разказа в публикация в социалните мрежи, като благодари на хората, които са спрели и са помогнали на нея и приятелката ѝ Мариана. По думите на Бодурова катастрофата е станала при лошо време и дъжд. За да избегнат удар с друг автомобил, те са се завъртели първо наляво, а след това надясно, преди да попаднат в дълбока канавка, като задните гуми на автомобила останали във въздуха.

Певицата изказва специална благодарност на двама млади мъже, които са помогнали да бъде изваден големия джип, в който е била. Тя призовава, ако публикацията стигне до тях, да ѝ пишат, тъй като не е успяла дори да разбере имената им.

При катастрофата Бодурова се е отървала с по-леки травми, но приятелката ѝ Мариана, която е шофирала автомобила, предстои да бъде оперирана. Певицата поясни, че е контузила само дясната си ръка.

Кичка Бодурова благодари на Бога, че двете са живи, и отправя призив към шофьорите да бъдат особено внимателни при движение в дъжд.

„Ние сме живи... другото ще се оправи!“, добави певицата.