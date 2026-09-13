Пробутват ни незаконни бунгала по морето, а за тенденцията потвърди и кметът на Царево Марин Киров, който обясни, че част от преместваемите обекти се намират върху земеделски земи или без разрешение за поставяне от главния архитект на общината.

„На Арапя има много незаконни обекти, някои от тях са в съда, други изчакват да падне строителната забрана на 1 октомври и да бъдат бутнати, но има и много законни обекти. На Якото място имаме около 100 потвърдени заповеди за събаряне на бунгала, като там също предстои събаряне на част от тях, тъй като имаме заповеди, които са обжалвани. По поречието на Арапя имаше незаконни обекти, но те бяха съборени доброволно от стопаните”, посочва Киров, цитиран от „Телеграф”.

Той уточни, че е много важно какъв е статутът на земята - дали е земеделска, или урегулирана и дали има разрешение за поставяне.

„След последното бедствие сме издали 100 заповеди за незаконни обекти и голяма част от тях се продават на вторичен и третичен пазар”, казва той. Киров коментира още, че тези сделки по принцип са високорискови и съветва, когато решим да си купим бунгало, да се консултираме с адвокат, за да не попаднем на незаконен обект, особено на такъв, който предстои да се бута.

Киров обяснява, че практиката е продажбата да става с фактура, в която се описва, че се продава бунгало. Не очаквайте договор за покупко-продажба или нотариален акт, защото ставате собственик само на постройката, не на земята.

„Няма проблем в продажбата с фактура. Най-тънкият момент е дали купувате законен обект, защото след време има опасност дадения къмпинг да попадне под ударите на жалба или евентуално производство за незаконно поставяне”, подчертава той и добавя, че към момента чакат решение на

Административния съд по повод на отменения Общ устройствен план, а тече процедура по изготвяне на нов.

Киров уверява, че на Арапя няма общинска земя, която да е взета от частник и да се преотдава на трети лица. Кметът обяснява, че банковото финансиране става само с потребителски кредит, а не с ипотечен, тъй като обектът се води за преместваем, а не строителство. В един от случаите дори партидите за водата и електромерите не са на ваше име, въпреки че фирмата, поставила преместваемите обекти, е обявила това в обявата си.

Един от продавачите освен такса за наем на земята обявява, че се заплаща и такса за битови отпадъци в размер на 256 евро. От публикувания ценоразпис в сайта на община Царево става ясно, че годишната такса е в размер на 153,39 евро. Само може да гадаем кой и защо прибира разликата.

Повечето бунгала по морето се продават без издаване на документ, а само на честна дума. Причината е, че реално това се водят временни постройки, които нямат статут на имот. Цените им са от 25 000 до 70 000 евро, колкото струва и малък апартамент.

Срещу тази сума получавате напълно обзаведени бунгала - с хол, кухня, климатик, бойлер, пералня, веранда, паркомясто. Срещу тази сума обаче получавате или само фактура, или никакъв документ. Единствената някаква гаранция е договор за наем със собственика на земята, който в повечето случаи може да се сключи индивидуално с купувача.