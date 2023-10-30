Общинската избирателна комисия официално обяви имената на новите общински съветници на Бургас през мандат 2023-2027 г. Ето кои са те.

Имена на общинските съветници

Партия/коалиция/местна коалиция/независим

1

Александър Господинов Койчев

ВЪЗРАЖДАНЕ

2

Бенчо Георгиев Бенчев

местна коалиция „Граждани за Общината“

3

Боян Диянов Дяков

ПП ГЕРБ

4

Васил Петков Загорчев

ПП ГЕРБ

5

Веселин Матеев Пренеров

ПП ГЕРБ

6

Виктория Валентинова Върбанова

ВЪЗРАЖДАНЕ

7

Владимир Павлинов Павлов

СБОР

8

Георги Василев Манев

КОД /Консервативно Обединение на Десницата/

9

Георги Иванов Маринчев

ПП ГЕРБ

10

Георги Петров Дракалиев

ПП ГЕРБ

11

Даниел Атанасов Иванов

ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА

ГРАЖДАНИТЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ,

ЛЕВИЦАТА!)

12

Дилян Димитров Георгиев

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

13

Димитър Христов Сотиров

ПП ГЕРБ

14

Димчо Грудев Грудев

ПП ГЕРБ

15

Диян Дончев Господинов

ПП ГЕРБ

16

Евелина Василева Михалева

ПП ГЕРБ

17

Елена Методиева Кокаларова

ПП ГЕРБ

18

Живко Иванов Табаков

ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА

ГРАЖДАНИТЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ,

ЛЕВИЦАТА!)

19

Иван Георгиев Станев

ПП ГЕРБ

20

Иван Любомиров Ненков

МИР

21

Иван Миленов Иванов

ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

22

Иво Георгиев Баев

ПП ГЕРБ

23

Йордан Тодоров Вълев

ПП ГЕРБ

24

Константин Живков Бачийски

ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

25

Костадин Евгениев Андонов

ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА

ГРАЖДАНИТЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ,

ЛЕВИЦАТА!)

26

Красимир Димитров Батилов

местна коалиция „Граждани за Общината“

27

Красимир Калудов Тодоров

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

28

Лидия Стефанова Бобчева

ПП ГЕРБ

29

Мадлен Михран Мутафян

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

30

Манол Божидаров Тодоров

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

31

Мариела Николаева Кирова

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

32

Мариета Ангелова Тимнева-Рохова

МИР

33

Мариян Иванчев Иванов

ВЪЗРАЖДАНЕ

34

Мартин Станиславов Кръстев

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

35

Михаил Димитров Хаджиянев

ПП ГЕРБ

36

Павел Георгиев Чепов

ПП ГЕРБ

37

Светослав Кирилов Тодоров

КОД /Консервативно Обединение на Десницата/

38

Севдалина Христова Турманова

ПП ГЕРБ

39

Станимир Байчев Баев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

40

Станимир Димитров Апостолов

КОД /Консервативно Обединение на Десницата/

41

Стойко Георгиев Андреев

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

42

Стоян Демирев Грозев

ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД

43

Стоян Димитров Царев

ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА

44

Тодор Георгиев Иванов

ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД

45

Тодор Димитров Ангелов

ВЪЗРАЖДАНЕ

46

Тодор Жаков Йосифов

ПП ГЕРБ

47

Христина Стаматова Хаджиатанасова

КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

48

Чанко Миндов Мирчев

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

49

Шерафет Асан Мехмед

Движение за права и свободи – ДПС

50

Явор Кирилов Костов

БСП ЗА БЪЛГАРИЯ

51

Ясен Бориславов Проданов

ПП ГЕРБ