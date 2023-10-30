Общинската избирателна комисия официално обяви имената на новите общински съветници на Бургас през мандат 2023-2027 г. Ето кои са те.
|
Имена на общинските съветници
|
Партия/коалиция/местна коалиция/независим
|
|
1
|
Александър Господинов Койчев
|
ВЪЗРАЖДАНЕ
|
2
|
Бенчо Георгиев Бенчев
|
местна коалиция „Граждани за Общината“
|
3
|
Боян Диянов Дяков
|
ПП ГЕРБ
|
4
|
Васил Петков Загорчев
|
ПП ГЕРБ
|
5
|
Веселин Матеев Пренеров
|
ПП ГЕРБ
|
6
|
Виктория Валентинова Върбанова
|
ВЪЗРАЖДАНЕ
|
7
|
Владимир Павлинов Павлов
|
СБОР
|
8
|
Георги Василев Манев
|
КОД /Консервативно Обединение на Десницата/
|
9
|
Георги Иванов Маринчев
|
ПП ГЕРБ
|
10
|
Георги Петров Дракалиев
|
ПП ГЕРБ
|
11
|
Даниел Атанасов Иванов
|
ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА
ГРАЖДАНИТЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ,
ЛЕВИЦАТА!)
|
12
|
Дилян Димитров Георгиев
|
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
13
|
Димитър Христов Сотиров
|
ПП ГЕРБ
|
14
|
Димчо Грудев Грудев
|
ПП ГЕРБ
|
15
|
Диян Дончев Господинов
|
ПП ГЕРБ
|
16
|
Евелина Василева Михалева
|
ПП ГЕРБ
|
17
|
Елена Методиева Кокаларова
|
ПП ГЕРБ
|
18
|
Живко Иванов Табаков
|
ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА
ГРАЖДАНИТЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ,
ЛЕВИЦАТА!)
|
19
|
Иван Георгиев Станев
|
ПП ГЕРБ
|
20
|
Иван Любомиров Ненков
|
МИР
|
21
|
Иван Миленов Иванов
|
ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
|
22
|
Иво Георгиев Баев
|
ПП ГЕРБ
|
23
|
Йордан Тодоров Вълев
|
ПП ГЕРБ
|
24
|
Константин Живков Бачийски
|
ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
|
25
|
Костадин Евгениев Андонов
|
ЛЕВИЦАТА! (ДВИЖЕНИЕ БЪЛГАРИЯ НА
ГРАЖДАНИТЕ, НЕУТРАЛНА БЪЛГАРИЯ,
ЛЕВИЦАТА!)
|
26
|
Красимир Димитров Батилов
|
местна коалиция „Граждани за Общината“
|
27
|
Красимир Калудов Тодоров
|
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
28
|
Лидия Стефанова Бобчева
|
ПП ГЕРБ
|
29
|
Мадлен Михран Мутафян
|
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
30
|
Манол Божидаров Тодоров
|
ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
|
31
|
Мариела Николаева Кирова
|
ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
|
32
|
Мариета Ангелова Тимнева-Рохова
|
МИР
|
33
|
Мариян Иванчев Иванов
|
ВЪЗРАЖДАНЕ
|
34
|
Мартин Станиславов Кръстев
|
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
35
|
Михаил Димитров Хаджиянев
|
ПП ГЕРБ
|
36
|
Павел Георгиев Чепов
|
ПП ГЕРБ
|
37
|
Светослав Кирилов Тодоров
|
КОД /Консервативно Обединение на Десницата/
|
38
|
Севдалина Христова Турманова
|
ПП ГЕРБ
|
39
|
Станимир Байчев Баев
|
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
40
|
Станимир Димитров Апостолов
|
КОД /Консервативно Обединение на Десницата/
|
41
|
Стойко Георгиев Андреев
|
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
|
42
|
Стоян Демирев Грозев
|
ПП БЪЛГАРСКИ ВЪЗХОД
|
43
|
Стоян Димитров Царев
|
ПП СРЕДНА ЕВРОПЕЙСКА КЛАСА
|
44
|
Тодор Георгиев Иванов
|
ПП ИМА ТАКЪВ НАРОД
|
45
|
Тодор Димитров Ангелов
|
ВЪЗРАЖДАНЕ
|
46
|
Тодор Жаков Йосифов
|
ПП ГЕРБ
|
47
|
Христина Стаматова Хаджиатанасова
|
КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ
|
48
|
Чанко Миндов Мирчев
|
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
49
|
Шерафет Асан Мехмед
|
Движение за права и свободи – ДПС
|
50
|
Явор Кирилов Костов
|
БСП ЗА БЪЛГАРИЯ
|
51
|
Ясен Бориславов Проданов
|
ПП ГЕРБ
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