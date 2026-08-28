61-годипен украински турист се удави в морето в Поморие, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 27 август на плажа между пост № 8 и заведение.
Тялото му е откарано за аутопсия.
По случая се води разследване.
61-годипен украински турист се удави в морето в Поморие, съобщиха от полицията.
Инцидентът е станал на 27 август на плажа между пост № 8 и заведение.
Тялото му е откарано за аутопсия.
По случая се води разследване.
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