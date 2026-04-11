Празниците и почивните дни са онова време в годината, в което повечето хора отпускат стреса, отдавайки се на заслужен релакс и тежки трапези. Смесването на различни по състав храни обаче никак не е благоприятно за храносмилателната система. Мазно месо, тестени изделия, яйца, много захар и алкохол могат да бъдат опасна комбинация. За никого не е тайна, че по Великден и Коледа в спешните отделения на страната постъпват повече от обикновено препили и преяли хора.

Експертите по хранене и диететика са категорични, че преяждането не е само стомашен дискомфорт и тежест, то може да бъде наистина опасно за здравето. Затруднява дишането и нормалното функциониране на органите, може да доведе до сърцебиене и дори главоболие и повръщане. Всяка година в "Пирогов" например по празниците приемат не един и двама прекалили с яденето и пиенето пациенти.

"След Великден е добре да се премине на диета. Повече зелени зеленчуци ще дойдат добре на затормозения от изобилие от храна организъм", съветва експертът по хранене и диететика доц. Донка Байкова.

Тя смята, когато се яде мазно месо, то да бъде комбинирано с много зелена салата, по възможност без яйца. И ако може - с минимално количество на алкохол, тъй като мазнините и алкохолът също докарват неразположения, когато се приемат едновременно.

Любимият козунак

също е повод за спорове. Според Байкова и други експерти по хранене, продуктът, смесен с брашно, захар и яйца, го прави истинска калороийна бомба. Ако искате да се чувствате добре - не бива да ядете повече от филийка козунак на ден. Да, само филийка и не повече.

"Алкохолът винаги утежнява ситуацията. В комбинация с преяждане тялото съвсем дава на късо. След Великден правете фрешове, яжте зеле и моркови, детоксикирайте се", съветва специалистката.

Яйцата не са безобидни

Голямото количество изядени сварени яйца ще натовари тялото. Освен полезни, те са източник на висок холестерол. Хората с диабет, затлъстяване и други хронични заболявания е добре да ги консумират умерено. 3 до 4 яйца дневно влизат в нормата. По-голямо количество няма да се отрази добре на стомаха и черния дроб. Същото важи за хлебните изделия и захарните, газираните напитки и купените печива, пълни с набухватели и подобрители.