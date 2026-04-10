Нов опасен тренд за здравето набира сила. „Коктейл от витамини и глутатион”, който вливат директно във вените. Обещават мигновен ефект, а за дълготраен такъв - поне 10 процедури.

Кой обаче има право да ги извършва и знае ли се наистина какво потича във вените?

Жена на косъм от смъртта

Жена стига до спешното след една интравенозна вливка. Дала 70 евро, тъй като ѝ обещали, че още след първата вливка с витамини ще изгони хроничната умора.

„Това са много популярни в момента вливки. Всички звезди се снимат с абокатите си. Реших, че е супер безопасно и ще ми помогне по някакъв начин за здравето”, разказва тя пред Нова тв.

Отива в медицински център, а на рецепцията я очаква каталог, от който може да избира „коктейли от витамини”, които обещават здраве, имунитет, енергия, повдигане на либидото и какво ли още не.

„Момичето, което беше на регистратурата, ме убеждаваше как трябва да направя целия пакет от вливки - между 10 и 15.Трябва да се правят всяка седмица или през седмица. Сигурна съм, че жената, която ми сложи абоката, не беше медицинско лица”, спомня си жената.

Никой не е искал от нея предварителни кръвни изследвания, нито са свалили анамнеза за придружаващи заболявания.

„Попитах жената на рецепцията дали трябва да има предварителни изследвания. Тя ми обясни, че няма нужда. Също така ми обясни, че витамините, от които няма нужда организмът, се изхвърлят”, разказва тя.

Ефектът бил различен от рекламирания

„Цялата бях посиняла, не можех да контролирам тялото си. Устните ми бяха сини и цялата се тресях. Много се изплаших. Мъжът ми ме качи на задната седалка и към спешното. Почти никакъв спомен. За секунди просто усещах,че умирам. Тръгнах да си гълтам езика и само го потупах, защото нищо не можех да кажа. Спираше по пътя, вадеше ми езика. Много страшно беше”, разказва потърпевшата.

„Рисковете са огромни. Вкарвайки различни активни вещества, дали са витамини, или от тези модерни молекули, ние не знаем в какво състояние намираме този организъм. Ние буквално бъркаме в системата по този начин”, казва естетичният дерматолог д-р Иван Пеев.